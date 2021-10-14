В Калмыкии в Приютненском районе заработала новая мелиоративная система

Подобный проект по строительству орошаемого участка на территории района был реализован впервые со времен советского периода. Участие в открытии мелиоративного комплекса в Приютненском районе принял Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Глава региона поделился: «Получилась синергия молодых, опыта старшего поколения, включая поддержку Правительства Калмыкии и Министерства сельского хозяйства республики. Все это позволило Борису Хачирову осуществить проект. А главное, что он, не побоявшись трудностей, сумел сплотить вокруг себя специалистов, друзей, земляков и довел начатое до конца. Тут важно подчеркнуть «сказал — сделал».

Предприниматель и ключевой инвестор проекта Борис Хачиров отметил, что для него мечта вкладываться в регион, где он вырос, всегда была интересна. «Мы вкладывались в нашу малую Родину и развили здесь этот проект. Он был технически сложным, но нам хватило сил, желания, возможностей все это донести», – поделился он.

Глава Калмыкии также отметил, что у республики большой потенциал в этой отрасли и качественные меры поддержки для инвестиций в мелиорацию. Также он добавил, что очень важно, что в сельское хозяйство приходит все больше молодежи. «Один из факторов - очень конкурентоспособная зарплата. Например, зарплата для молодых механизаторов – 60-100 тыс. Планируем открыть курсы, где наша молодежь сможет учиться работать на современной технике», – поделился Бату Хасиков.

В заключение Бату Хасиков добавил, что сельхозтоваропроизводители Калмыкии делают ставку на новые современные технологии и оборудование. «Республике нужны аналогичные комплексы, создающие новые рабочие места для местных жителей в районах»,– отметил он.