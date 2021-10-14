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14 ноября, 16:37
НовостиКультура

Стань участником всероссийской акции «Синий платочек»

Стань участником всероссийской акции «Синий платочек»

Московский музей Победы запустил песенный флешмоб и предлагает вспомнить легендарную песню «Синий платочек». Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Георгия Жукова, который особенно любил эту песню.

Принять участие может любой желающий – для этого нужно записать исполнение песни и опубликовать в социальных сетях с хэштэгом #МузейПобеды. Лучшие ролики попадут в финальное видео флешмоба уже в следующем году.

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