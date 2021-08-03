В Цаган-Нурской школе состоялись памятные торжества к 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова

​В Праздничном шествии приняли участие как школьники, так и выпускники учебного заведения, и сельчане. С лозунгами, шарами, флажками они прошли от здания сельской администрации до школы. И во дворе образовательного учреждения, у бюста Санджирову состоялась торжественная линейка.

Николай Санджиров - командир сапёрного взвода разведки 1-й инженерной роты 91-го отдельного инженерного армейского батальона 47-й армии, 1-го Украинского фронта, старший лейтенант. Родился 29 сентября 1921 года в Цаган-Нурском аймаке Малодербетовского улуса Калмыцкой автономной области в крестьянской семье.

Он был замечательным человеком:​ отзывчивым и добрым товарищем, верным другом, отважным командиром. 3 июня 1944 года Николаю Санджирову было присвоено звание Героя Советского Союза.​ Награждён Николай Мартынович Санджиров: орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

В Элисте находится мемориальный комплекс — Аллея Героев, на котором располагается барельеф Николая Мартыновича Санджирова.​