В Цаган-Нурской школе состоялись памятные торжества к 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова
В Праздничном шествии приняли участие как школьники, так и выпускники учебного заведения, и сельчане. С лозунгами, шарами, флажками они прошли от здания сельской администрации до школы. И во дворе образовательного учреждения, у бюста Санджирову состоялась торжественная линейка.
Николай Санджиров - командир сапёрного взвода разведки 1-й инженерной роты 91-го отдельного инженерного армейского батальона 47-й армии, 1-го Украинского фронта, старший лейтенант. Родился 29 сентября 1921 года в Цаган-Нурском аймаке Малодербетовского улуса Калмыцкой автономной области в крестьянской семье.
Он был замечательным человеком: отзывчивым и добрым товарищем, верным другом, отважным командиром. 3 июня 1944 года Николаю Санджирову было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён Николай Мартынович Санджиров: орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
В Элисте находится мемориальный комплекс — Аллея Героев, на котором располагается барельеф Николая Мартыновича Санджирова.