Сотрудники ГТРК "Калмыкия" отмечены благодарноситями "Русского географического общества"

Несколько минут назад в пресс–центре ГТРК «Калмыкия» состоялось награждение наших сотрудников, которые в своих материалах освещали масштабную двухгодичную водную экспедицию Русского географического общества «Россия с Севера на Юг».

Напомним, в июле ученых встречали в поселке Цаган – Аман Юстинского района. Члены экспедиции остались в восторге от радушного приема калмыцкого народа, они познакомились с нашими традициями и обычаями, отведали национальные блюда. А уже позже, в августе, в их встречали в городе Лагань с сухопутной экспедицией.

Поздравить и вручить благодарности нашим корреспондентам пришел Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев