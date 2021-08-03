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29 сентября, 14:51
НовостиКультура

Сотрудники ГТРК "Калмыкия" отмечены благодарноситями "Русского географического общества"

Сотрудники ГТРК "Калмыкия" отмечены благодарноситями "Русского географического общества"

Несколько минут назад в пресс–центре ГТРК «Калмыкия» состоялось награждение наших сотрудников, которые в своих материалах освещали масштабную двухгодичную водную экспедицию Русского географического общества «Россия с Севера на Юг».

Напомним, в июле ученых встречали в поселке  Цаган – Аман Юстинского района. Члены экспедиции остались в восторге от радушного приема калмыцкого народа, они познакомились с нашими традициями и обычаями, отведали национальные блюда. А уже позже, в августе, в их встречали в городе Лагань с сухопутной экспедицией. 

Поздравить и вручить благодарности нашим корреспондентам пришел Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев

 

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