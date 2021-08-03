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29 сентября, 13:27
НовостиКультура

«Преображение в героя картины»

«Преображение в героя картины»

Под таким названием, ко Дню пожилого человека, министерство социального развития, труда и занятости республики запустило конкурс среди граждан пожилого возраста, которые находятся на социальном обслуживании.

Представители старшего поколения повторяют сюжеты известных картин мировых и калмыцких художников. К слову, проект пришёлся им по душе, и они с удовольствием принимают в нём участие.

Отдать свой голос за понравившуюся героиню можно на странице министерства в социальных сетях до 30 сентября. Победитель получит ценный подарок.

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