«Преображение в героя картины»

Под таким названием, ко Дню пожилого человека, министерство социального развития, труда и занятости республики запустило конкурс среди граждан пожилого возраста, которые находятся на социальном обслуживании.

Представители старшего поколения повторяют сюжеты известных картин мировых и калмыцких художников. К слову, проект пришёлся им по душе, и они с удовольствием принимают в нём участие.

Отдать свой голос за понравившуюся героиню можно на странице министерства в социальных сетях до 30 сентября. Победитель получит ценный подарок.