14 декабря, 11:25
Сотрудники заповедника «Черные земли» поделились очередными кадрами
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Традиционно в первой половине декабря в популяции сайгаков начинается брачный период. В это время поведение животных и их внешний вид, в первую очередь самцов, сильно меняется. Нос раздувается еще больше, шея чернеет, а сами сайгаки обрастают густой и длинной серо-белой шерстью.
Во время гона степные антилопы неустанно охраняют свой гарем, насчитывающий в среднем до 15 - 20 самок, практически ничего не едят, только утоляют жажду, расходуя накопленную ранее в виде жира энергию. Активная фаза гона длится около десяти дней, после чего в степи начинается отсчет нового времени, который должен завершить свой виток в мае.
Видео: Заповедник "Черные земли"