Сотрудники заповедника «Черные земли» поделились очередными кадрами

Традиционно в первой половине декабря в популяции сайгаков начинается брачный период. В это время поведение животных и их внешний вид, в первую очередь самцов, сильно меняется. Нос раздувается еще больше, шея чернеет, а сами сайгаки обрастают густой и длинной серо-белой шерстью.

Во время гона степные антилопы неустанно охраняют свой гарем, насчитывающий в среднем до 15 - 20 самок, практически ничего не едят, только утоляют жажду, расходуя накопленную ранее в виде жира энергию. Активная фаза гона длится около десяти дней, после чего в степи начинается отсчет нового времени, который должен завершить свой виток в мае.

Видео: Заповедник "Черные земли"