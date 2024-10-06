Памятник воинам 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии планируют установить к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание по культурно-историческому наследию состоялось вчера в администрации города Элисты. В ходе обсуждения был рассмотрен проект установки памятного знака 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Автором проекта является заслуженный архитектор России Сергей Шалаев.

Кроме того, на заседании было согласовано место расположения бюста заслуженному юристу РСФСР, Почетному гражданину Калмыкии Тавшке Самохину.

Тавшка Самохин – участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и другими наградами. Более 30 лет работал в органах прокуратуры Калмыцкой АССР, государственный советник юстиции.