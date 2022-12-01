В Цаган Амане к концу 2024 года заработает новый водопровод

Водопровод, который снабжает поселок водой, изношен и находится в неудовлетворительном состоянии. Для решения этой проблемы необходимо строительство новой системы подъёма и подачи воды.



В настоящее время ведётся строительство водозаборных сооружений и в текущем году начнётся строительство разводящих сетей. Всего запланировано проложить около 36 км. водопроводных сетей из полиэтиленовых труб.



Работы планируется завершить до конца 2023 года, но по новой сети вода будет подаваться только после завершения строительства нового водозабора.



Фото из соцсетей администрации Юстинского РМО РК.