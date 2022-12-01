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1 февраля, 09:17
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Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Молодежный

Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Молодежный

В рамках комплексной застройки микрорайона Молодежный в столице Калмыкии предусмотрена реализация четырех проектов инженерной инфраструктуры, включающие электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение и одного проекта строительства автодороги с общим объемом финансирования более 228 млн. рублей. Об этом сообщает пресс–служба правительства республики.

Фото: www.kalmregion.ru

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