Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Молодежный

В рамках комплексной застройки микрорайона Молодежный в столице Калмыкии предусмотрена реализация четырех проектов инженерной инфраструктуры, включающие электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение и одного проекта строительства автодороги с общим объемом финансирования более 228 млн. рублей. Об этом сообщает пресс–служба правительства республики.



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