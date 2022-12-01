В 2023 году на мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено свыше 270 млн. рублей, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

В текущем году запланировано начало строительства сельского дома культуры в п. Кетченеры с общим объемом финансирования 111,9 млн. рублей, в том числе в 2023 году - 67,9 млн. рублей. Также будут благоустроены сельские территории в п. Большой Царын Октябрьского района, п. Комсомольский, п. Адык Черноземельского района, с. Эсто-Алтай Яшалтинского района.



На улучшение жилищных условий жителей в Черноземельском и Октябрьском районах будет направлено более 15 млн. рублей. Намечено обустроить уличное освещение в г. Лагань и осуществить строительство водопровода в п. Чилгир Яшкульского района, п. Гашун-Бургуста Кетченеровского района, п. Цаган Аман Юстинского района.



Фото: elista.org.