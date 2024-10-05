Плановое отключение воды в городе Элиста перенесли на 10 октября!

По плану, 8 октября, в связи с выполнением электротехнических мероприятий по подготовке водозабора Верхний Яшкуль - Элиста, ожидалось отключение воды по всему городу. Однако, согласно прогнозу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 8 октября ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, Это осложнит проведение запланированных высотных работ на электросетях водозаборных сооружений.

В связи с этим, плановые отключения работы водозаборов перенесли на 10 октября.