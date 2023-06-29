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1 июля, 14:40
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С сегодняшнего дня соцфонд прекращает выплаты гражданам, ранее получавшим их на банковские карты международных платежных систем (Visa и Master Card)

С сегодняшнего дня соцфонд прекращает выплаты гражданам, ранее получавшим их на банковские карты международных платежных систем (Visa и Master Card)

Теперь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, их будут перечислять на карту Российской платежной системы, сообщает пресс-служба фонда. После оформления карты «МИР» подать заявление с новыми реквизитами (наименование банка, номер счета, номер карты) можно лично в клиентской службе Отделения СФР по Калмыкии или направить его по почте. Заявление оформляется в свободной форме.
Карту "МИР" не нужно оформлять тем, кто получает ежемесячные выплаты на счет по вкладу (например, на сберкнижку) или через почтовое отделение и желает сохранить данный способ получения средств.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия

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