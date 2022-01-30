В большой прокат вышел фильм режиссёра Артема Михалкова «Мистер Нокаут»

Картина, снятая при участии телеканала «Россия 1», повествует о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко – чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Зрители смогут заглянуть в биографию известного спортсмена, увидеть его детство в Суворовском училище в Ташкенте, службу курсантом-пограничником, его первые успехи и неудачи.

Фильм «Мистер Нокаут» - история о том, что в любом, даже самом престижном поединке одержать победу можно, лишь преодолев себя, свои страхи и слабости.

Мерген Боктаев занимается боксом уже 6 лет. По мнению юного спортсмена, главное для победы - регулярные тренировки и правильный настрой. Именно поэтому фильм «Мистер Нокаут» о жизни и спортивном пути легендарного советского боксёра Валерия Попенченко пришёлся ему по душе. Благотворительный кинопоказ вместе с Мергеном посетили и ребята из республиканской Федерации бокса.

«Мистер Нокаут» - спортивная драма. В центре сюжета - жизнь и приключения легендарного советского боксёра. «Юные спортсмены просто обязаны посмотреть этот фильм», - считает именитый калмыцкий боксёр Чингиз Натыров.

Сложный путь от начинающего спортсмена до всенародного любимца, подлинная история поражений и побед захватывает зрителей с первых минут. Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков. Во время создания картины кинематографисты активно сотрудничали с семьёй легендарного боксёра. В калмыцком прокате посмотреть ленту можно и по Пушкинской карте.

Валерием Попенченко гордилась вся страна, на него равнялся весь мир. Увидеть спортивное закулисье, узнать о легендарных фигурах советского спорта и провести время с пользой калмыцкий зритель сможет ещё не один день. В прокате байопик будет доступен в ближайшие неделю-полторы.