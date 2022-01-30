Пассажирам, которые не смогут вылететь из аэропорта Элисты, вернут денежные средства за билеты в полном объеме
Об этом было заявлено на совещании с участием представителей Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, Элистинского аэропорта и автоперевозчиков Калмыкии. Его провел сегодня заместитель председателя правительства Наран Кюкеев.
При этом, вылететь можно из аэропортов соседних городов – Волгограда, Минеральных Вод и Астрахани. Там аэропорты продолжают работать, но решение лететь или нет, по некоторым маршрутам, принимает авиакомпания, исходя из складывающейся обстановки.
Также доступны жителям Калмыкии автомобильные пассажирские перевозки. Из Элисты в Москву, Санкт-Петербург и соседние города можно добраться автобусами малой и большой вместимости.
Как заверили автоперевозчики, в случае увеличения пассажирского потока, они готовы увеличить количество рейсов и транспорта, цена на билеты при этом останется прежней.
По вопросам, касающимся воздушных и наземных перевозок, жители Калмыкии могут обратиться в профильное Министерство.