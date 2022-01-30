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24 февраля, 20:23
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Пассажирам, которые не смогут вылететь из аэропорта Элисты, вернут денежные средства за билеты в полном объеме

Пассажирам, которые не смогут вылететь из аэропорта Элисты, вернут денежные средства за билеты в полном объеме

Об этом было заявлено на совещании с участием представителей Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, Элистинского аэропорта и автоперевозчиков Калмыкии. Его провел сегодня заместитель председателя правительства Наран Кюкеев.

  При этом, вылететь можно из аэропортов соседних городов – Волгограда, Минеральных Вод и Астрахани. Там аэропорты продолжают работать, но решение лететь или нет, по некоторым маршрутам, принимает авиакомпания, исходя из складывающейся обстановки. 

  Также доступны жителям Калмыкии автомобильные пассажирские перевозки. Из Элисты в Москву, Санкт-Петербург и соседние города можно добраться автобусами малой и большой вместимости. 

  Как заверили автоперевозчики, в случае увеличения пассажирского потока, они готовы увеличить количество рейсов и транспорта, цена на билеты при этом останется прежней.

 По вопросам, касающимся воздушных и наземных перевозок, жители Калмыкии могут обратиться в профильное Министерство.

 

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