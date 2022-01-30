Есть ли будущее у степного орла? Государственный заповедник «Чёрные земли» подготовил серию информационно-просветительских материалов

Они посвящены сохранению и восстановлению этого вида популяции. Из-за утраты и деградации местообитаний, гибели на ЛЭП, браконьерства, отравления и воздействия прочих негативных факторов за последние 40 лет их численность сократилась на 80%. Если ничего не предпринимать, то однажды орлы могут вовсе исчезнуть. Калмыкия имеет огромный потенциал для сохранения степного орла не только в России, но и в глобальном масштабе.