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24 февраля, 21:03
НовостиЭкология

Есть ли будущее у степного орла? Государственный заповедник «Чёрные земли» подготовил серию информационно-просветительских материалов

Есть ли будущее у степного орла? Государственный заповедник «Чёрные земли» подготовил серию информационно-просветительских материалов

Они посвящены сохранению и восстановлению этого вида популяции. Из-за утраты и деградации местообитаний, гибели на ЛЭП, браконьерства, отравления и воздействия прочих негативных факторов за последние 40 лет их численность сократилась на 80%. Если ничего не предпринимать, то однажды орлы могут вовсе исчезнуть. Калмыкия имеет огромный потенциал для сохранения степного орла не только в России, но и в глобальном масштабе.

 

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