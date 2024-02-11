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12 февраля, 14:05
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В большинстве населенных пунктов северных районов Калмыкии энергоснабжение должно быть восстановлено сегодня вечером.

В большинстве населенных пунктов северных районов Калмыкии энергоснабжение должно быть восстановлено сегодня вечером.
Там из-за ледяного дождя произошло аварийное отключение электроэнергии. С этой проблемой столкнулись жители Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского, и Юстинского районов. Пресс-служба МинЖКХ республики сообщает, что в восстановительных работах задействованы 9 бригад, в том числе из Элисты, Целинного и Лаганского районов. Бату Хасиков на своих страницах в соцсетях сообщил, что работы ведутся в круглосуточном режиме.
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