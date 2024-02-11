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12 февраля, 14:05
Новости

Сегодня состояние дома, в котором произошел взрыв проверяют Ростовские специалисты.

Сегодня состояние дома, в котором произошел взрыв проверяют Ростовские специалисты.
Об этом сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов. «Из Ростова-на-Дону прибудут сотрудники МЧС вместе с аппаратно-диагностическим комплексом «Стрела», который предназначен для контроля и мониторинга технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Городские власти провели встречу с жителями дома, проинформировали их о действиях по восстановлению коммуникаций дома и дальнейшей его эксплуатации.
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