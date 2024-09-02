Сегодня на площадке ЦУР спикером прямого эфира станет министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев

Он расскажет об образовательном проекте «Яндекс Лицей» и ответит на вопросы пользователей интернета. Он реализуется в регионе с 2019 года. Это хорошая возможность для школьников и студентов на безвозмездной основе изучать, получить знания и навыки в программировании.

В этом году помимо основного курса открыты дополнительные направления. Образовательные площадки размещены на базе КалмГУ и элистинского политехнического колледжа. За все время реализации проекта 144 выпускника освоили новые технологии, изучили современные языки программирования, погрузились в промышленную разработку и получили сертификаты.

Задать вопросы Алексею Этееву можно в ходе прямой трансляции с 14 часов.