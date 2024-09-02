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4 сентября, 08:35
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Сегодня на площадке ЦУР спикером прямого эфира станет министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев

Сегодня на площадке ЦУР спикером прямого эфира станет министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев

Он расскажет об образовательном проекте «Яндекс Лицей» и ответит на вопросы пользователей интернета. Он реализуется в регионе с 2019 года. Это хорошая возможность для школьников и студентов на безвозмездной основе изучать, получить знания и навыки в программировании.

В этом году помимо основного курса открыты дополнительные направления. Образовательные площадки размещены на базе КалмГУ и элистинского политехнического колледжа. За все время реализации проекта 144 выпускника освоили новые технологии, изучили современные языки программирования, погрузились в промышленную разработку и получили сертификаты.

Задать вопросы Алексею Этееву можно в ходе прямой трансляции с 14 часов.

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