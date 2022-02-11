16 марта, 21:42
В ближайшее время вырастет МРОТ, величина прожиточного минимума, а также все социальные выплаты
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Индексацию проведут с учетом инфляции. Об этом заявил Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов.
Глава государства не исключил краткосрочный всплеск инфляции из-за роста цен по импорту на фоне ослабления рубля, но поручил контролировать цены, в первую очередь, по социально важным продуктам и товарам, которые производятся в России – этим займется ФАС и Правительство.
Глава государства поручил Правительству оказать поддержку гражданам, потерявшим работу. В ряде случаев - помощь окажут через механизм социального контракта.