В ближайшее время вырастет МРОТ, величина прожиточного минимума, а также все социальные выплаты

Индексацию проведут с учетом инфляции. Об этом заявил Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов.

Глава государства не исключил краткосрочный всплеск инфляции из-за роста цен по импорту на фоне ослабления рубля, но поручил контролировать цены, в первую очередь, по социально важным продуктам и товарам, которые производятся в России – этим займется ФАС и Правительство.

Глава государства поручил Правительству оказать поддержку гражданам, потерявшим работу. В ряде случаев - помощь окажут через механизм социального контракта.