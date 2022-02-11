День рождения – на сцене

Уже завтра в Элисте состоится сольный концерт Заслуженного артиста республики Лиджи Горяева. Популярный исполнительотметит 35-летие. На генеральной репетиции побывал сегодня наш корреспондент Батыр Шобгоров.

Для Лиджи Горяева стало уже традицией выступать с концертом в день своего рождения. Впервые его сольное выступление состоялось 10 лет назад. За это время ему удалось многое - за плечами Лиджи победа во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», участие в Международном фестивале «Хамаг монгол». Ему посчастливилось выступать на одной сцене с известными деятелями монголоязычной культуры. Попробовал себя Горяев и в качестве актера. Вместе с Феликсом Шорваевым они создали полюбившийся многим юмористический дуэт «Куука и Дуука». Пополнился и репертуар исполнителя. Появились новые композиции и клипы.

Несмотря на солидный опыт выступлений перед публикой, чувствуется волнение артиста. По словам Ольги Сердюковой, художественного руководителя Государственного хора имени Цебекова, в котором солирует юбиляр, это вполне естественно, Лиджи очень требователен к тому, что он делает, и, прежде всего, к себе.

И в зале, и на сцене исполнителя поддержат его друзья и коллеги по цеху. Они отмечают, Лиджи - очень предан своей профессии, и в каждой из своих работ он настоящий. Несмотря на популярность, удивительно скромный, добрый и чуткий.

Его творчество пропитано любовью к родной земле и народу. Лиджи Горяев – один из немногих, кто мастерски владеет горловым пением. В юбилейный вечер жители республики, помимо классических и народных песен на родном языке, услышат и современные треки, записанные в рамках нового проекта. Так что, поклонников его таланта ждет настоящий музыкальный праздник.