В ближайшее время Правительство страны проведёт необходимые процедуры и примет решение об индексации пенсий

Такое предложение внёс сегодня Владимир Путин. Необходимость повышения пенсий Президент объяснил тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам увеличение их расходов из-за роста инфляции

"Предлагаю проиндексировать пенсии чуть да выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу Правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение"

До конца января ожидается, что закон будет принят.