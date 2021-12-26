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12 января, 20:25
НовостиСоциальная политика

В ближайшее время Правительство страны проведёт необходимые процедуры и примет решение об индексации пенсий

В ближайшее время Правительство страны проведёт необходимые процедуры и примет решение об индексации пенсий

Такое предложение внёс сегодня Владимир Путин. Необходимость повышения пенсий Президент объяснил тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам увеличение их расходов из-за роста инфляции

 "Предлагаю проиндексировать пенсии чуть да выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу Правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение"

До конца января ожидается, что закон будет принят.

 

 

 

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