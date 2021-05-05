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18 мая, 13:58
НовостиКультураРелигия

В библиотеку хурула в дар поступили все 108 томов Ганджура на монгольском языке

В библиотеку хурула в дар поступили все 108 томов Ганджура на монгольском языке

Это событие стало результатом визита в Калмыкию делегации в составе представителей Международного центра культурологии в прошлом году. Перевод сутр с санскрита на монгольский язык, который начался еще в 14 веке и продолжался до начала 18-го, инициировал император Хубилай-хан. Это издание символизирует преданность монголов буддийскому учению и будет способствовать дальнейшему развитию Дхармы в мире и дружеских отношений Индии, Монголии и России.

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