В библиотеку хурула в дар поступили все 108 томов Ганджура на монгольском языке

Это событие стало результатом визита в Калмыкию делегации в составе представителей Международного центра культурологии в прошлом году. Перевод сутр с санскрита на монгольский язык, который начался еще в 14 веке и продолжался до начала 18-го, инициировал император Хубилай-хан. Это издание символизирует преданность монголов буддийскому учению и будет способствовать дальнейшему развитию Дхармы в мире и дружеских отношений Индии, Монголии и России.