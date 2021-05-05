Археологи из Калмыкии обнаружили в Ростовской области захоронения бронзового века

Они исследовали два кургана Харин Яр на окраине хутора Гусева и нашли в них останки человеческих скелетов, а также сосуды из керамики, нож-скребок и череп быка.Специалисты предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам. В будущем находки могут быть представлены в Ростовском историческом музее, - сообщает газета «Известия».