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18 мая, 14:25
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Археологи из Калмыкии обнаружили в Ростовской области захоронения бронзового века

Археологи из Калмыкии обнаружили в Ростовской области захоронения бронзового века

Они исследовали два кургана Харин Яр на окраине хутора Гусева и нашли в них останки человеческих скелетов, а также сосуды из керамики, нож-скребок и череп быка.Специалисты предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам. В будущем находки могут быть представлены в Ростовском историческом музее, - сообщает газета «Известия».

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