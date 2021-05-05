22 мая в Элисте пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню российского Предпринимательства

Ее организаторы- Администрация Элисты и Министерство экономики и торговли. В этом году свою продукцию представят более 30 предпринимателей региона. В выставке-продаже примут участие перерабатывающие и производственные цеха, продавцы одежды, товаров ручной работы, сувениров и самозанятые.



Посетителей ярмарки ждет фуд-корт и конкурс на самое быстрое поедание бёрегов. Мероприятия пройдут на Площади Победы.