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18 мая, 13:20
НовостиОбщество

22 мая в Элисте пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню российского Предпринимательства

22 мая в Элисте пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню российского Предпринимательства

Ее организаторы- Администрация Элисты и Министерство экономики и торговли. В этом году свою продукцию представят более 30 предпринимателей региона. В выставке-продаже примут участие перерабатывающие и производственные цеха, продавцы одежды, товаров ручной работы, сувениров и самозанятые.

Посетителей ярмарки ждет фуд-корт и конкурс на самое быстрое поедание бёрегов. Мероприятия пройдут на Площади Победы.

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