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3 мая, 09:42
Новости

Сегодня на территории республики продолжается подготовка к празднованию Дня Победы

Сегодня на территории республики продолжается подготовка к празднованию Дня Победы

В преддверии праздника сотрудники и подопечные Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов приняли участие в акции "Окна Победы", украсив окна учреждения символами Великой Победы – георгиевскими лентами, звездами, праздничными надписями и поздравлениями. Сообщается в телеграм-канале Минсоцразвития Калмыкии.

Кроме того, в рамках акции "Цветущий май" социальные работники комплексного центра облагородили территорию дома-интерната.

Фото: https://vk.com/minsoc

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