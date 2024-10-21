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23 октября, 08:38
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В Астрахани 24 октября состоится концерт артистов Калмыкии «Степная рапсодия»

В Астрахани 24 октября состоится концерт артистов Калмыкии «Степная рапсодия»

В концертном зале имени М. Максаковой выступят Государственный хор Калмыкии имени А. Цебекова, оркестровая группа Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан», а также оркестр русских народных инструментов имени В. Махова и солист Шамситдин Мирзоев Астраханской государственной филармонии.

Первое отделение будет посвящено калмыцким народным песням. Второе отделение - сольный концерт артистки Государственного хора РК Айсы Брюгидиковой.

Айса Брюгидикова - лауреат премии главы Калмыкии, обладатель специального приза международного фестиваля «Ойрат-Тюмен», Золотой медали XVI молодежных дельфийских игр России и СНГ.

Певица исполнит русские народные и авторские песни в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени В. Махова под управлением Елены Серединцевой.

Фото: Калмгосфилармония имени А.Н.Манджиева

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