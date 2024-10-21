Священную мандалу Зеленой Тары возведут в Элисте

26 октября в центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоится начало возведения песочной мандалы Зеленой Тары.

По приглашению главного буддийского храма Калмыкию посетит делегация монахов монастыря Дрепунг Гоманг во главе с досточтимым геше-лхарамбой Тензином Сангпо Ринпоче.

В дни визита в столицу буддийской республики глава делегации прочитает в Центральном хуруле курс лекций о двенадцати звеньях взаимозависимого возникновения.

Также монахи из Индии посетят поселок Цаган Аман и город Лагань, где построят священные мандалы Будды Медицины и Белой Тары и проведут лекции и ритуалы.

Фото: http://savetibet.ru