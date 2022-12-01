В Армавире прошло первенство ЮФО по борьбе и дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения

Цвета калмыцкого флага защищали как новички, так и опытные спорстмены. В итоге представители степного региона завоевали две серебряные медали. В весовой категории до 34 кг второе место занял Рашид Алигаджиев из Яшалты, а в весе 66+ - Алексей Санджи-Горяев из поселка Аршан.



Фото: Минспорта Республики Калмыкия