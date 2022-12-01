25 апреля, 11:07
В Армавире прошло первенство ЮФО по борьбе и дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения
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Цвета калмыцкого флага защищали как новички, так и опытные спорстмены. В итоге представители степного региона завоевали две серебряные медали. В весовой категории до 34 кг второе место занял Рашид Алигаджиев из Яшалты, а в весе 66+ - Алексей Санджи-Горяев из поселка Аршан.
Цвета калмыцкого флага защищали как новички, так и опытные спорстмены. В итоге представители степного региона завоевали две серебряные медали. В весовой категории до 34 кг второе место занял Рашид Алигаджиев из Яшалты, а в весе 66+ - Алексей Санджи-Горяев из поселка Аршан.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия