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25 апреля, 10:46
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Певица из Калмыкии Эльгена Церенова стала финалисткой конкурса "Звезды-2023"

Певица из Калмыкии Эльгена Церенова стала финалисткой конкурса "Звезды-2023"

Во многом это стало возможным благодаря зрительскому голосованию. По условиям конкурса одного участника финального концерта выбирает жюри. Второго участника - зрительское голосование сразу после выступления.

Калмыцкая исполнительница народных песен набрала свыше 26% голосов. В онлайн-голосовании она опередила конкурсантов из Новосибирской области и Бурятии, набравших чуть более 14%, и Красноярского края (менее 10%).

Фото: https://vk.com/elgenasing

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