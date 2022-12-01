Певица из Калмыкии Эльгена Церенова стала финалисткой конкурса "Звезды-2023"

Во многом это стало возможным благодаря зрительскому голосованию. По условиям конкурса одного участника финального концерта выбирает жюри. Второго участника - зрительское голосование сразу после выступления.



Калмыцкая исполнительница народных песен набрала свыше 26% голосов. В онлайн-голосовании она опередила конкурсантов из Новосибирской области и Бурятии, набравших чуть более 14%, и Красноярского края (менее 10%).



Фото: https://vk.com/elgenasing