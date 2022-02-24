По итогам приема врачей в Юстинском районе выявлены тяжелые случаи патологий вен и сосудов

По словам специалистов, при таком состоянии больным требуется срочная операция. Напомним, по поручению главного врача Республиканской больницы им Жемчуева Александра Калаева в Цаган-Амане жителей принимали сосудистый хирург Дмитрий Борисов и специалист по УЗИ Александра Бокушева.

За два дня они осмотрели 154 пациента. И выполнили 85 исследований сосудов и обнаружили десять тяжелых случаев атеросклероза и осложнений диабета.