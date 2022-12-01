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13 марта, 09:47
Новости

В Адыке Черноземельского района прошел турнир по волейболу среди женщин

В Адыке Черноземельского района прошел турнир по волейболу среди женщин

В состязаниях приняло участие 8 команд. По итогам соревнований 1 место заняла команда ИКС АПК, 2 место – команда "НАВИ", бронзовые медали – у команды села Малые Дербеты. Номинацию "Лучший нападающий" получила участница команды ИКС АПК Ольга Иванова. "Лучшей связующей" стала участница команды "НАВИ" Элина Николаева, "Лучшим защитником" – Кермен Манжиковой из Малых Дербет.

Фото: Черноземельский район

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