13 марта, 09:47
В Адыке Черноземельского района прошел турнир по волейболу среди женщин
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В состязаниях приняло участие 8 команд. По итогам соревнований 1 место заняла команда ИКС АПК, 2 место – команда "НАВИ", бронзовые медали – у команды села Малые Дербеты. Номинацию "Лучший нападающий" получила участница команды ИКС АПК Ольга Иванова. "Лучшей связующей" стала участница команды "НАВИ" Элина Николаева, "Лучшим защитником" – Кермен Манжиковой из Малых Дербет.
В состязаниях приняло участие 8 команд. По итогам соревнований 1 место заняла команда ИКС АПК, 2 место – команда "НАВИ", бронзовые медали – у команды села Малые Дербеты. Номинацию "Лучший нападающий" получила участница команды ИКС АПК Ольга Иванова. "Лучшей связующей" стала участница команды "НАВИ" Элина Николаева, "Лучшим защитником" – Кермен Манжиковой из Малых Дербет.
Фото: Черноземельский район