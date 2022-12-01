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13 марта, 09:03
Новости

Ученики элистинской начальной школы номер 22 приняли участие в мероприятии "Русская берёза – символ Родины моей"

Ученики элистинской начальной школы номер 22 приняли участие в мероприятии "Русская берёза – символ Родины моей"

Сотрудник Национальной библиотеки имени Амур–Санана рассказала школьникам интересные факты о березе, её свойствах и народных приметах. Кроме того, ребята познакомились с картинами русских художников, изобразивших в своём творчестве это дерево. Читали стихи, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.

Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК

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