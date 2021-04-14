В Адыгее опознали найденное накануне тело одного из туристов

Напомним, 8 мая течение реки «Белая» унесло троих мужчин. Как сообщили в управлении МЧС, предположительно найденное тело принадлежит жителю Астраханской области.

Поиски еще двух пропавших продолжаются. В настоящее время на месте ЧП уже пятый день проводятся поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы порядка 60 человек, 11 единиц техники и 2 плавательных средства. Обследованы десятки километров береговой линии реки «Белая» в Майкопском районе.