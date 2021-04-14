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12 мая, 13:34
НовостиОбразование

Стали доступны варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ этого года

Стали доступны варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ этого года

Они опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Или fipi. Это возможность для выпускников потренироваться и проверить свои силы перед настоящим испытанием. 

Первыми предметами ЕГЭ станут литература, химия и география. Осталось не так много времени. Для ребят, выбравших эти дисциплины, "день Х" – 31 мая. Основной период продлится до 25 июня.

 Напомним, все санитарные меры сохраняются. Генеральная уборка классов, антисептики, термометрия, социальная дистанция. Плюс обязательные маски и перчатки у экзаменаторов. Для детей они необязательны. А вот меры против шпаргалок и мобильников усиливаются. 

 

 

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