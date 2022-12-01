Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур–Санана стартуют мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской битвы

Для всех гостей ведущие расскажут о сражениях на улицах Сталинграда, заслугах военачальников и рядовых, защищавших город на Волге. Организаторы проведут тематический вечер "Реквием живым и павшим, Урок мужества "Крепость из стали, сердец и огня".



Скриншот видео с сайта victorymuseum.ru