1 февраля, 10:24
Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур–Санана стартуют мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской битвы
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Для всех гостей ведущие расскажут о сражениях на улицах Сталинграда, заслугах военачальников и рядовых, защищавших город на Волге. Организаторы проведут тематический вечер "Реквием живым и павшим, Урок мужества "Крепость из стали, сердец и огня".
Для всех гостей ведущие расскажут о сражениях на улицах Сталинграда, заслугах военачальников и рядовых, защищавших город на Волге. Организаторы проведут тематический вечер "Реквием живым и павшим, Урок мужества "Крепость из стали, сердец и огня".
Скриншот видео с сайта victorymuseum.ru