Заместитель Председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Республику Калмыкия провел двустороннюю встречу с главой региона Бату Хасиковым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, условия создания региональных координационных центров (РКЦ), а также вопросы развития туризма и осуществления национальной политики.



«Республика демонстрирует устойчивые показатели экономического роста. Индекс промышленного производства растет 4-ый год подряд, а за два месяца текущего года он вырос на 23,5%, это 1-ое место по приросту не только по Южному федеральному округу, но и по всей России. При этом ключевой задачей для региона остается поддержка инвестиционной деятельности, и мы видим активные шаги в этом направлении. Только в рамках индивидуальной программы развития уже оказана господдержка субъектам МСП в реализации порядка 100 инвестпроектов, также за прошлый год было привлечено 1,5 млрд руб. частных инвестиций. С этого года Калмыкия реализует Региональный инвестиционный стандарт, утверждена инвестиционная декларация. Уверен, эта работа положительно скажется на привлечении новых инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности. Регион активно работает с сектором малого и среднего бизнеса: почти 1,5 тыс. предпринимателей в прошлом году получили поддержку, а число субъектов МСП за год увеличилось на 28%. В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 млн рублей на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Бату Хасиков поблагодарил вице-премьера за всестороннюю поддержку и выразил надежду на повсеместное развитие региона во всех отраслях.



«Рад, что вы подробно рассмотрели вопросы, решить которые без помощи федерального центра невозможно. Безусловно, это и реконструкция стадиона «Уралан», и инвестпроект по созданию Единого многофункционального спортивного и делового кластера, а также фиджитал-центра. Киберспорт для республики – явление не новое, но мало популярное. А именно за цифровыми технологиями будущее. И мы хотим, чтобы наши дети были частью этого будущего – здоровые, умные, талантливые. Также вы отметили, что в сфере туризма видите особый потенциал. Благодарю федеральный центр и лично вас за то, что Калмыкия сможет принимать еще больше гостей и развивать индустрию гостеприимства. Для нас особенно ценно и важно взаимодействие с Правительством России. И я думаю, что у нас все получится», – комменитурет глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

По итогам двусторонней встречи, правительству и главе республики было поручено обратить внимание на проблемы кадрового дефицита, стимуляцию инвестиционной активности, а также на вопросы укрепления духовного и культурного единства народов, проживающих на территории Калмыкии.



В ходе визита в Республику Калмыкию Дмитрий Чернышенко осмотрел место реконструкции канализационных сооружений в Элисте, работы начались в 2022 году в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы. Объект находится на контроле Председателя Правительства Михаила Мишустина и напрямую влияет на экологическую обстановку города, обеспечивает повышение качества и уровня жизни граждан. В ходе мероприятия было предложено включить вопрос о дополнительном финансировании для продолжения строительства объекта в доклад премьеру-министру.



Кроме того, вице-премьер обсудил взаимодействие Координационного центра Правительства с республиканскими властями по инцидентам и проектам. На совещании обсудили возможности создания регионального координационного центра.

В рамках визита также были затронуты вопросы культурной и национальной политики.