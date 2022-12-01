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21 апреля, 11:13
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Сегодня в пятницу Светлой недели православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"

Сегодня в пятницу Светлой недели православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"

Название храма в честь Божией Матери в Константинополе дало впоследствии название и иконе: в православной традиции Богородицу прославляют как Источник жизни, так как от Нее родился Христос — Путь, Истина и Жизнь.

И в честь обновления этого храма православная церковь совершает праздник в Светлую пятницу.

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