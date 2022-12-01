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21 апреля, 14:36
Новости

Сегодня туристический поезд "Цветущая степь" отправится в свой второй рейс

Сегодня туристический поезд "Цветущая степь" отправится в свой второй рейс

Напомним, что в связи с увеличением количества желающих попасть на Фестиваль тюльпанов был запущен маршрут Москва-Элиста. Первый рейс торжественно отправился с Казанского вокзала под калмыцкие танцы и песни неделю назад.

В Элисту тогда прибыло 140 человек, а загрузка вагонов составила почти 100%. Теперь же степной регион представит свою красоту для второй группы туристов.

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