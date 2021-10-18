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20 ноября, 17:39
НовостиКультура

Уже завтра, в воскресенье 21 ноября смотрите новый выпуск молодежного YouTube-канала «Джангрин Ачнр»

Уже завтра, в воскресенье 21 ноября смотрите новый выпуск молодежного YouTube-канала «Джангрин Ачнр»

 Это совместный проект Регионального отделения Ассамблеи народов России и ГТРК «Калмыкия». Наши молодые коллеги встретились с Евгением Бембеевым - редактором единственной в мире  газеты на калмыцком языке «Хальмг Yнн». А также решили узнать, как появляется настенная живопись на улицах нашего города. Не пропустите очередной выпуск молодежного YouTube-канала в воскресенье в 14.00.

 

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