Уже завтра, в воскресенье 21 ноября смотрите новый выпуск молодежного YouTube-канала «Джангрин Ачнр»

Это совместный проект Регионального отделения Ассамблеи народов России и ГТРК «Калмыкия». Наши молодые коллеги встретились с Евгением Бембеевым - редактором единственной в мире газеты на калмыцком языке «Хальмг Yнн». А также решили узнать, как появляется настенная живопись на улицах нашего города. Не пропустите очередной выпуск молодежного YouTube-канала в воскресенье в 14.00.