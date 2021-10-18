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20 ноября, 16:33
НовостиКультура

В Национальном музее им. Пальмова открылась персональная выставка Юрия Давыдова

В Национальном музее им. Пальмова открылась персональная выставка Юрия Давыдова

Она называется «Отражение времени» и посвящена 60-летию со дня рождения заслуженного художника Калмыкии.

В экспозицию выставки вошли 56 живописных и графических работ из собственной коллекции мастера, а также частных собраний. Среди представленных произведений зрители увидят ранние работы автора в стиле модернизм, портреты и этюды пейзажей, а также графические работы и иллюстрации к ойрат-синьцзянским сказкам.

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