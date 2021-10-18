В Национальном музее им. Пальмова открылась персональная выставка Юрия Давыдова

Она называется «Отражение времени» и посвящена 60-летию со дня рождения заслуженного художника Калмыкии.

В экспозицию выставки вошли 56 живописных и графических работ из собственной коллекции мастера, а также частных собраний. Среди представленных произведений зрители увидят ранние работы автора в стиле модернизм, портреты и этюды пейзажей, а также графические работы и иллюстрации к ойрат-синьцзянским сказкам.