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20 ноября, 18:42
НовостиКультура

Голоса из прошлого. Творческая группа Радио Калмыкии работает над реставрацией архивных материалов

Голоса из прошлого. Творческая группа Радио Калмыкии работает над реставрацией архивных материалов

Уже в это воскресенье - 21 ноября в эфире «Радио России – Калмыкия» уникальная восстановленная студийная запись радиоинсценировки на калмыцком языке по рассказу Дмитрия Мамина Сибиряка «Серая шейка». Перевод - поэта Санжиры Байдыева.

Радиоинсценировку записали в 1967 году в студии Дома Радио Калмыкии. Послушать её можно будет воскресенье 21 ноября в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут.

 В этот же день слушайте первую восстановленную передачу о конкурсе джангарчи-сказителей и исполнителей старинных калмыцких протяжных песен, записанную в дни празднования 550-летия эпоса «Джангар».

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