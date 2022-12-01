Уже завтра в Национальном музее имени Пальмова пройдет торжественное музейно-театрализованное мероприятие "Письма, опаленные войной"

Почетными гостями праздничного мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны: Петр Леонтьев и Тимофей Кутыгин, а также ветераны труда - строители железной дороги Астрахань-Кизляр Петр Четырёв и Борис Шевкиев. Представители различных общественных организаций Калмыкии поздравят героев и вручат подарки.



Отметим, что для гостей также выступят артисты Государственного хора Республики Калмыкия им. А. Цебекова под руководством заслуженного деятеля искусств Калмыкии Ольги Сердюковой, студенты и преподаватели Колледжа искусств им. П.О Чонкушова представят театрализованную зарисовку "Письма с фронта".