  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 мая, 10:37
Новости

Сегодня кавалеристы из Калмыкии продолжают участие в ежегодном казачьем конном походе

Сегодня кавалеристы из Калмыкии продолжают участие в ежегодном казачьем конном походе

Ежегодный казачий конный поход посвящен 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве

Как сообщается в официальном телеграм-канал Администрации Октябрьского района, степную республику представляют жители поселков Цаган-Нур, Мирный и Джангр.

Самый юный из них ученик 8 класса "Цаган-Нурской средней школы им.Н.М.Санджирова" Мерген Музраев.

Фото: Администрация Октябрьского РМО РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия