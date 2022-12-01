4 мая, 10:37
Сегодня кавалеристы из Калмыкии продолжают участие в ежегодном казачьем конном походе
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Ежегодный казачий конный поход посвящен 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве
Ежегодный казачий конный поход посвящен 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве
Как сообщается в официальном телеграм-канал Администрации Октябрьского района, степную республику представляют жители поселков Цаган-Нур, Мирный и Джангр.
Самый юный из них ученик 8 класса "Цаган-Нурской средней школы им.Н.М.Санджирова" Мерген Музраев.
Фото: Администрация Октябрьского РМО РК