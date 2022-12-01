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4 мая, 11:25
Новости

На базе Троицкой средней школы прошли районные спортивные соревнования "Президентские состязания"

На базе Троицкой средней школы прошли районные спортивные соревнования "Президентские состязания"

В них приняли участие 7 команд, составленные из учеников 5 классов. По итогам упорной борьбы первое общекомандное место заняла команда Троицкой СОШ, на втором месте юные спортсмены Троицкая СОШ им. Г. К. Жукова, замкнули тройку призёров гимназисты райцентра.

Отметим, что по итогам соревнований команда-победитель будет защищать честь района на республиканском этапе.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии

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