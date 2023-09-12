13 сентября, 11:44
Уже завтра в Элисте состоятся соревнования по силовому экстриму "Медведь-2023"
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Он пройдет в рамках Международного турнира по кикбоксингу "Кубок Лотоса". Мероприятие традиционно проводится при поддержке Епархии Элистинской и Калмыцкой. Как сообщили нам в Республиканской школе силовых видов спорта, участники будут соревноваться в шести дисциплинах: подъём бревна, подъём мешка на плечо, богатырское коромысло, гигантская гантель, богатырская эстафета и шары Атласа.
Победителей ждут дипломы, медали и денежные призы.
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