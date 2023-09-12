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13 сентября, 12:30
Новости

Сегодня отмечается день программиста

Сегодня отмечается день программиста

В последние годы эта профессия приобретает все большую популярность. В Калмыкии особое внимание уделяется обучению школьников. Так, в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика» ребята проходят курсы «Код будущего». Недавно калмыцкие разработчики создали мобильную лингвистическую игру для изучения языков народов России «Сокровище нации».

А сегодня все желающие могут проверить уровень своей цифровой грамотности в рамках образовательной акции «ИТ-диктант».

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