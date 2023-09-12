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13 сентября, 11:22
Новости

В ЛНР стартовало вещание «Вести. Луганск»

В ЛНР стартовало вещание «Вести. Луганск»

Рифат Сабитов поздравил коллег и жителей Республики со знаменательным событием!

Региональная сеть телеканала «Россия» стала еще шире. 11 сентября стартовало вещание «Вести. Луганск». Теперь жители ЛНР смогут видеть не только федеральные, но и местные новости – сигнал покрывает большую часть территории Луганской Народной Республики.

Новости будут выходить в прямом эфире из современной и технологичной студии. Зрителям покажут и репортажи на актуальные темы, и новости об образовании, спорте, культуре, а также сообщат об обстановке на передовой.

Рифат Сабитов отметил, что это событие – большой шаг в работе по формированию общероссийского информационного пространства:

"Жители Луганской Народной Республики получили доступ к высококачественной, оперативной, правдивой и такой необходимой повседневной информации о происходящем в субъекте и в стране, стали частью единой новостной системы ВГТРК.

Убежден, что это событие станет стимулом для развития медиасреды ЛНР в целом, задаст высокий стандарт для работы наших коллег по журналистскому сообществу."

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