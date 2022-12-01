Это калмыцкое сообщество любителей литературы. Книжный клуб основали активисты фонда «Сәәхн келн». Общественная организация ведет работу по популяризации и пропаганде родного языка.
Для первой встречи в новом году выбрали произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями». Повесть-сказку обсудят на собрании в Национальной библиотеке Амур-Санана. Принять участие в мероприятии можно очно и онлайн.
13 января, 10:04
Уже завтра в Элисте состоится очередное заседание книжного клуба «Номто»
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