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13 января, 09:48
Новости

Завершился республиканский фестиваля «MediaFest»

Завершился республиканский фестиваля «MediaFest»

Организаторы мероприятия – детский технопарк «Кванториум». Более 170 работ представили членам жюри участники. Ребята соревновались в 4 номинациях. Конкурс направлен на вовлечение детей и подростков в процесс развития молодежных средств массовой информации.

Школьники прислали свои рисунки, фотографии, видеоролики о Калмыкии, национальных праздниках, семейных обычаях и традициях, а также разработали дизайн буклета «Покажи Калмыкию другу». Были определены 28 победителей и призеров. Все они получили сертификаты и призы.

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