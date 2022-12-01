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26 января, 09:31
Новости

Новые поликлиники, переоснащение больниц, обновление автопарка

Новые поликлиники, переоснащение больниц, обновление автопарка

В этом году в Калмыкии продолжат мероприятия в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Построят лечебницы в Городовиковском и Приютненском РМО. 20 единиц нового медицинского оборудования появится в райбольницах региона. В Ики-Буруле и Лагани введут новый автотранспорт.

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