Новые поликлиники, переоснащение больниц, обновление автопарка

В этом году в Калмыкии продолжат мероприятия в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".



Построят лечебницы в Городовиковском и Приютненском РМО. 20 единиц нового медицинского оборудования появится в райбольницах региона. В Ики-Буруле и Лагани введут новый автотранспорт.